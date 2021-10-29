前總統馬英九被控賤賣「三中案」一審獲判無罪，傳出檢方將提起上訴。對此，中廣董事長趙少康表示，若馬英九最後還是無罪，決定上訴的檢查官應該受到嚴厲處分，否則檢察官運用龐大國家資源，為了迎合上意或恣意遂行個人意識形態，羅織追殺政治立場不同的人士，任意草率起訴，造成當事人頻跑法庭出庭，財務及身心壓力巨大，豈不太過傷天害理？

趙少康表示，依法檢察官對偵查對象的有利不利證據都要公平考量，但北檢顯然從頭到尾就是要起訴馬英九，就是要入馬英九於罪，很多起訴理由都讓人哭笑不得，比如檢察官說馬英九就算在廣電法限期前不處理三中，也沒什麼了不起，想想看，如果馬英九真像檢察官說的不限期處理三中，不被民進黨罵死才怪。

此外，檢察官又說馬英九是為了提升自己的形象才處理三中，馬英九是國民黨主席，提升形象對國民黨有什麼不好？連這些正面的事都變成馬英九的罪名，北檢的心態實在大有問題。難怪會被說是「政治追殺」、「政治起訴」。

趙少康說，雖然「法律之前人人平等」，但馬英九到底做過兩屆總統，他如果被判有罪一定是國際重要新聞，要起訴一個前總統，證據一定要紮實，犯行一定要確鑿，檢察官偵辦無論是哪位前總統的案件，一定要謹慎小心，要有十足的把握才能起訴，這其實也是偵辦一般人民案件的基本態度，怎麼能像這樣心懷報復，草率起訴？

趙少康指出，馬英九被起訴後，論功行賞，北檢檢察長邢泰釗升高檢署檢察長、主任檢察官王鑫健升高檢署檢察官、檢察官陳宗豪升主任檢察官、檢察官黃育仁升主任檢察官，並獲頒2019年行政院傑出公務人員獎。而特偵組當初將三中案簽結（不予起訴）的檢察官蔡鴻仁，最後黯然離開法務部，調桃園地檢署檢察官，他質疑，民進黨還真是「賞罰分明」，這是什麼樣的負面示範？

他批評，當初起訴馬英九的檢察官被地院重重打臉，一一反駁北檢的起訴理由，這些高升的檢察官胡亂起訴，浪費司法資源，都應該受到降級處分，不應該因為政治正確而加官晉爵。

趙少康認為，現在北檢執意上訴馬英九，只要高等法院的法官立場公正、邏輯清楚，都不會判馬英九有罪，如果上訴的結果馬英九還是無罪，這些不顧北檢形象一意孤行的檢察官都應該受到嚴厲處分，才合乎公道正義。