台灣失眠人口250萬到300萬人，近兩年來受到新冠疫情影響，心理壓力倍增，夜不成眠的情況更為嚴重。不少人認為失眠時吞顆藥就可以解決，但錯誤的用藥方式可能導致嚴重的身心失衡，甚至造成慢性失眠、藥物成癮、過量安眠藥自殺等嚴重社會安全問題。

一名70多歲老翁因為心臟疾病就診，由於有失眠困擾，因此醫師也為他開立安眠藥。後來老翁因為喪偶而憂鬱症發作，整天嚷嚷著要自殺，但家人沒有警覺，直到他採取行動，家屬才驚覺問題所在，所幸經過搶救撿回一命；原來老翁可能早已罹患憂鬱症而引發失眠，卻因為未正確處置而差點發生憾事。

新冠肺炎疫情期間，國內精神科門診量增加，臨床上也發現因為失眠問題求診的人變多了。國家衛生研究院今年5月邀集國內10位跨領域專家學者，共同編寫7萬餘字的「失眠診治準則」，針對不同族群、情況擬定診斷、治療與療效評估建議，提供第一線人員及民眾正確的處置參考。

國家衛生研究院論壇執行長許志成表示，不少失眠患者會自行到藥房買藥助眠，甚至是跟鄰居親友借安眠藥來吃，用藥不當可能導致成癮。台大醫學院名譽教授李明濱也指出，失眠背後的原因很多，例如有很大比例的失眠者都有憂鬱問題，如果沒有正確處置，一味吃安眠藥是沒有效果的。

李明濱點出國內安眠藥使用及失眠處置的困境，很多患者只想著要拿安眠藥處方，卻不願意跟醫師好好坐下來討論，甚至當遇到不願意開藥的醫師時，就選擇直接找別的醫師看。台大護理系副教授、台灣自殺防治學會理事吳佳儀則說，不少民眾可能習慣囤積安眠藥，認為比較有安全感，但大量的藥物變得垂手可得，很容易發生過量使用的情況，恐因此發生意外或自殺憾事。

根據統計，台灣自103年至107年鎮靜安眠藥使用總量呈現上升趨勢。吳佳儀指出，台灣安眠藥使用在全球排名第6到第10名，若單看國內最常被使用的安眠藥佐沛眠（Zolpidem），107年就開立了1億3000多筆處方，可見國人對於安眠藥有很高的需求和依賴。

吳佳儀強調，當民眾有失眠困擾時，第一位接觸到的醫師扮演著重要角色；如果能在第一時間向民眾傳遞正確的處置方式，而不是單純開安眠藥，有助於民眾建立正確的認知，進而提升醫囑遵從度。

國衛院及專家團隊呼籲，應建置「跨科失眠處置」的合作機制，例如醫院內不同科別，或是社區到醫院的合作，幫助失眠患者獲得更全面的專業協助，並提醒民眾，如一周失眠3天以上，且持續3個月，應盡速尋求專業協助。