台北市刑警大隊有名陳姓特勤警員，9月23日向醫院精神科求診後，當晚疑因情緒失控於街頭搶奪林姓外送員餐點，還出手壓制，事後雖向當事人談和解卻遭質疑態度不佳，台北市議員洪健益怒轟市警局，要求剷除警界毒瘤；北市刑大回應，現已依法處理並向當事人表達歉意，全案於15日移送士林地檢署偵辦，並列輔導對象。

林男今在台北市議員洪健益陪同下舉行記者會，他指出，當天11時許接單，送餐途中未察覺遭尾隨，抵達客戶家1樓後，才見陳姓警員從計程車下車並宣稱取餐，雖有請對方出示證明，但陳不僅不配合，還將他拖進樓梯間搶餐，同時強調自己是好人，又出示員警證，嚇得他只好單手發訊息給客戶求救。

遭特勤員警搶奪餐點的林姓外送員，今在台北市議員洪健益陪同下舉行記者會。（黃婉婷攝）

「為何人民保母變成搶劫犯？」林男無奈表示，報警做完筆錄後，陳姓員警從頭到尾毫無悔意，起初是家屬致電道歉，事發1個月後、27日才出面，但陳在場僅顧著吃鹹酥雞，一句對不起都沒有，僅律師、小隊長致歉尋求和解，也讓他質疑這樣的員警是否適任現職。

洪健益怒批，員警行為已涉及刑法重罪，他要嚴厲譴責市警局並要求剷除警界毒瘤，畢竟特勤員警平時負責重大維安，這種不定時炸彈若留在北市，後果恐不堪設想，市警局也不該後知後覺，應盡快處理。

北市刑大表示，陳姓員警近期因身體不適於9月23日請假就醫，當日深夜搭乘Uber計程車時，因急性思覺失調，突然於停車時下車攔阻外送員，因此被指控搶奪餐點，經民眾報案後，大同分局及刑大已依法處理，並向當事人表達歉意，全案事證於10月15日移送士林地檢署偵辦，並列關懷輔導對象。