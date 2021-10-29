歐洲最大行動電信塔營運商Cellnex周四重申了前景，公司今年前九個月核心利益(EBITDA)增加59%，但歸屬股東淨利則出現虧損1.45歐元(約1.69億美元)。

該西班牙電信塔公司以及美國的American Tower近幾年都在競逐歐洲業務，並爭相推出次世代5G技術。電信塔營運商也成為熱門收購對象。

Cellnex目前計畫在2030年要控制歐洲約13萬座電信天線塔。

在四月完成70億歐元的融資之後，Cellnex計畫在明年花費90億歐元進行收購。

Cellnex表示，前九個月調整後息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)來到13.34億歐元。而對行動營運商提供服務的部門，該業務迅速擴張，讓整體營收增加53%。

Cellnex今年前九個月營收為17.6億歐元，營業利益為11.7億歐元。

財務長Jose Manuel表示，此為非常好的業績，核心獲利和營收都有增加，並補充表示，公司堅持2021年和2025年的財測指引。

Cellnex在2021年最新財測指引，調整後EBITDA在19.1億至19.3億歐元間，營收在25.35億至25.55億歐元間。

到2025年，Cellnex預計EBITDA將超過30億歐元，營收將逾40億歐元。

自2015年上市以來，總部位在巴塞隆納的Cellnex已經大舉投資。周四並表示，已完成對法國電信塔公司Hivory的52億歐元收購，該交易是在今年二月宣布，Cellnex並可藉此接觸到法國三家電信商。