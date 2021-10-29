29日日股震盪，因當地大選將至，在政治陰霾尚未明朗前，市場觀望居多。屬於豐田汽車，也是全球最大的零組件供應商電裝，29日在盤中公佈亮眼的財報後，日經也開始跌深反彈。早盤結束時，日經指數收28792.53點，跌27.56點或0.09%。東證收1995.46點，跌4.2點或0.21%。

日本執政的自民黨，現正面臨著周末將舉行的眾議院改選中，仍保有多數席次的挑戰。

相澤證券認為，市場正在等待大選結果，自民黨能否拿下多數選票以建立穩定的政府。還有，日本景氣復甦緩慢，許多外資失去耐心於是乎拋售持股。

28日，日本央行下修通膨預估外，同時也下調經濟成長預測。所以，當全球都在考慮何時將取消大規模景氣刺激時，日本暫時還不能縮手。

個股方面，Panasonic跌4.34%，雖然這家家用電器製造商將全年財測大幅上修12%，但股價還是走弱。

大型科技股愛德萬測試，因全年財測不如預期下跌2.92%。

基恩斯漲4.11%，因這家電子應用設備製造商，日前宣布上半年淨利大增67%。

28日，索尼公布的季報中營益率雖只成長1%，但股價卻漲2.02%。