迎戰年底四大公投，民進黨打算全力阻止公投通過，不僅中央黨部規畫辦理公投說明會，也會請黨籍立委、縣市議員及縣市黨部都要舉辦公投說明會，對此，藍委洪孟楷表示，面對四大公投，蔡政府不是操作對立而是應該把話說清楚；另針對民進黨將舉辦公投說明會，洪痛批此舉根本是「黨國不分」。

針對民進黨操作1218四大公投案是國民黨操作黨同伐異的工具，因此下令全黨站出來捍衛，並將舉辦300場說明會，洪孟楷今（29日）在臉書指出，民進黨將公投案激化成兩黨對立只是選舉考量，但珍愛藻礁、重啟核四兩案公投案，都是由民間發起，民進黨何必隨便幫國民黨扣帽子！

洪孟楷稱，再者針對國民黨提出的反萊豬與公投綁大選公投案，蔡政府要做的不是操作對立而是應該把話說清楚，包括食用萊豬有沒有健康疑慮、有沒有進入台灣的數據以及流向為何？還有民眾希望公投綁大選是因為應節省預算、展現真實民意，結果民進黨卻倒果為因，不檢討自己三年前執政公投綁大選的紊亂規劃，卻藉此剝奪人民行使公投權利！

此外，洪孟楷批評，接下來蔡政府的300場公投說明，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌帶頭下鄉說明會不會濫用身分，包括所有下鄉的政務官會不會利用上班時間，又會不會用人民納稅錢浪費公帑，國民黨絕對反對民進黨黨國不分走民主回頭路！