伸手不打笑臉人！一名男網友分享日前遇上的趣事，透露一位阿嬤攔下他，希望他能幫忙買一杯20元的紅茶，他卻因為阿嬤稱呼他的方式，樂得要阿嬤別找零了。

男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，稱自己日前在路邊被一名賣紅茶的阿嬤攔下，阿嬤開口就說：「帥哥，買杯紅茶吧，只要20元」，他聽了之後立刻掏出錢包裡的50元硬幣買了一杯。

原PO分享，他當時付完錢打算轉身離去，阿嬤則慌張地叫住他，要他記得拿找零的30元，而原PO則帥氣地說，「不用了，光妳那句帥哥就值30了」，還在文末寫下一段結語，「沒辦法，就是喜歡誠實的人。」

文章曝光後，不少網友覺得文章很幽默，截至發稿時間已有5500多位網友按讚，還有許多網友留言回應，「婆婆心裡OS:金嘛少年家真好騙」、「看在你做善事的份上就原諒你說謊了」、「帥哥 我缺十萬」、「阿婆笑開懷」、「阿嬤真會講話」。

也有男網友在留言區分享，他先前去買早餐時，老闆和他說：「帥哥，你的總共300元」，結果卻突然有一位路過的阿伯對號入座，掏出錢付給老闆後就走了，男網友雖然滿頭問號，但卻意外地享用一頓路人阿伯請客的早餐。