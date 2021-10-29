米估(前)自創趴地木頭人遊戲。艾迪昇傳播提供

潘逸安(右)扮演《奪魂鋸》大魔王，對決米估喬裝的安娜貝爾。艾迪昇傳播提供

米估(右)被潘逸安的裝扮嚇得嚎啕大哭。艾迪昇傳播提供

潘逸安自製自己和米估同框的安娜貝爾照片。艾迪昇傳播提供

潘逸安和老婆Vivian、女兒米估在萬聖節前玩扮裝，一家三口接連變身《魷魚遊戲》、《奪魂鋸》、《安娜貝爾》等經典角色，米估對自己安娜貝爾的「鬼樣」新鮮又好奇。

潘逸安解釋，自己曾在八點檔扮演幽怨又俏皮的「安娜貝爾」，當時頗受好評，他開玩笑：「我想說這次讓米估扮可愛版的安娜貝爾，應該算是一種傳承。」不料正當米估照鏡子端詳自己模樣，一見到潘逸安扮的奪魂鋸人物，嚇到爆哭，一場西洋鬼對決，瞬間分出勝負。

潘逸安有了女兒後，開始熱衷用相片記錄家中生活，他這次趁萬聖節，突想應景變裝，為女兒留下美好回憶。在Vivian巧手打造下，一家人先變身玩起《魷魚遊戲》經典橋段「木頭人」，米估當劇中機器小女娃，扮裝過程，每穿戴好部份衣物，米估就興奮地跑到鏡子前面，笑著指出鏡中自己的變化。一家三口第一次玩木頭人，米估和爸媽玩得不亦樂乎，米估玩到一半還突然趴在地上，自創趴地木頭人，呆萌模樣把潘逸安逗到捧腹大笑。

潘逸安曾在本土劇中反串「安娜貝爾」，在當時還被製作成各種迷因梗圖，他說：「我是潘娜貝爾啦！我覺得自己蠻可愛好笑，所以想說讓米估試試，看她有沒有一樣可愛。」潘逸安強調，給米估抹在臉上的顏料，都是專門給幼童專用的無毒顏料。

米估看著自己「安娜貝爾」的模樣，疑惑又是好奇，潘逸安趁她沒注意，趕緊戴上《奪魂鋸》面具，牽著小腳踏車到米估身後，米估一轉身，笑容先是凝住，接著瞬間大哭，哭到腮紅都溶掉，潘逸安連忙拿下面具安撫，米估仍不領情，非得潘逸安換上居家服，她才止住哭泣。

潘逸安萬聖節玩扮鬼，但他卻自爆超級怕看鬼片，「喜歡鬼片的人，都喜愛突然被嚇到的刺激感，但我完全沒辦法」。有次朋友找他看電影，到了電影院才知道要看《厲陰宅》，他無奈表示，自己的手指全程沒離開過臉上，「我只敢從指縫中看，這應該就是我人生唯一一次看鬼片，以後也不會有了」。他對這次拍照成果十分滿意，直說以後每年都會依著節慶來拍照，到時候給長大的米估，都是最珍貴的記憶。