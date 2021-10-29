2大牛帶小牛汐止逛大街 悠閒啃路邊雜草畫面曝

基隆市七堵區邱姓水牛畜牧業者疑未妥善管理畜養水牛，昨（28）日讓2頭成牛、1頭幼牛逃離，3頭牛沿路啃食路邊雜草，一路走到新北市汐止區新長安橋上，民眾發現報警，警方通報動保處及聯繫飼主到場，並派員護送3頭水牛到安全區域，由飼主帶回。

昨天下午2時10分許，新北市汐止警分局獲報，有3頭大小水牛走上新長安橋，擔心牛隻與過往人車發生意外。長安派出所立即派員到場警戒，並聯繫已80多歲的邱姓畜牧業者，詢問是否有牛隻走失，經確認，果真為邱姓業者所有。

邱姓飼主到場後，員警步行開道並由巡邏車壓後，沿鄉長路護送飼主與3頭水牛到星光橋下河堤安全區域，讓飼主將牛隻帶回。

據了解，邱姓飼主共養殖15頭水牛，平日放養在基隆與新北交界的基隆河畔。新北市水利局表示，放養牛隻依水利法規定，應申請許可方可為之，經查本案牛主因未經許可放養牛隻，已違反水利法規定，截至目前已裁罰共計約23萬元。