中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮，擁有甜美外型和傲人身材，人氣爆漲的她還紅到日本去，更有著「台灣第一啦啦隊美少女」的封號，沒想到近來一支揮棒打擊的短片，被網友指出握棒方式是錯的，讓她在Instagram直接公開道歉。

峮峮近日有一支揮棒打擊的短片曝光，可以看到她認真拿起球棒揮棒，不過握棒方式卻被網友糾正是錯誤的，紛紛留言：「球棒是不是拿反了」、「你握球棒都握錯是要怎麼打」，對此，她在Instagram限動發文：「身為職棒啦啦隊握棒錯誤，真是感到抱歉」，接著表示味全龍隊打擊教練張泰山告訴她打擊領悟力是需要累積，沒有一定的握法，最主要還是自己舒服為優先。

峮峮強調畢竟自己不是職業球員也不打棒球，希望所有人不要在她身上糾結此事，但依舊謝謝所有人的指導，不過仍有人提出質疑：「最好是可以，太扯」，對此，redbulltaiwan官方也幫她回應：「如果不行，怎麼敢搬泰山哥出來」，也有粉絲岀來緩頰：「看在峮峮那麼可愛，沒事啦」。

峮峮在Instagram直接公開道歉。（圖／qun_04 IG）

峮峮不時會和粉絲分享日常生活美照，日前曬岀一段20秒的影片，只見她穿著灰色大學T，寬大的衣服遮住熱褲，呈現下半身失蹤的狀態，此外，還不時回頭對鏡頭露出甜笑，立刻擄獲一票粉絲的心，短短時間就吸引超過7萬人按讚，可見其超強人氣。