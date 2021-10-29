54歲「山雞哥」陳小春與小他16歲應采兒結婚11年，原本育有一子Jasper，2年前兩人拚二胎成功，迎來小兒子。今(29日)港媒報導，陳小春近年因進軍大陸綜藝節目，名氣酬勞大豐收，但人總是不會嫌錢賺太多，近日應采兒燒了百萬請姓名學大師幫一家四口改名催運，陳小春本名為陳小臻，傳聞在大師指點後將改名為陳泰銓。

陳小春2017年揭開大兒子Jasper的神秘面紗，父子倆一同上親子實境秀《爸爸去哪兒5》亮相，寡言冷酷老爸和甜萌兒子的組合擄獲不少觀眾心，也讓出道多年的陳小春人氣因此飆升，今年又獲邀上《披荊斬棘的哥哥》，第一集就引發不少話題，隨之而來的代言廣告活動也不少，可說是荷包賺滿滿。

應采兒和陳小春兩年前迎來第二個兒子。（圖／翻攝自yingcaier IG）

據《東方新地》報導，為了好上加好，應采兒最近找上曾替圈內人改名的姓名大師陳咢魁，砸了百萬替一家四口一同改名，本名陳小臻的陳小春將改為陳泰銓，而應采兒本名丁文，將改成陳丁冉兒。據知，陳小春本來就擁有2億房產，近年因投資、工作等收入，粗估財產已達5億港幣（約18億台幣），而他們夫妻倆為了孩子教育不手軟，傳聞Jasper所上的國際學校一年光是學費就要20萬港幣（約72萬台幣）。

應采兒過去上節目直言自己旺夫。（圖／翻攝自秒拍）

而陳小春和應采兒雖然至今仍未對改名傳聞回應，不知真偽，但其實2018年應采兒就在節目上透露自己是愛情與麵包兼重個性的人，當時她在節目上分享爸爸曾跟她說愛情跟錢通常只能選一個，主持人歐弟聽完反問：「所以妳選了麵包？」應采兒妙答說：「我選擇了愛情，但結果我的愛情很旺夫，所以把麵包帶了回來」，輕鬆解開千古難題。