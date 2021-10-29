新竹縣議員林秉君3年前在議會就職前4小時，自然產下三寶，如今又傳出喜訊，在新竹縣議會第19屆第6次定期會期間已懷孕35周，預計下月生產，會不會在開議期間生產？林秉君笑說，「會跟寶寶好好商量」她即將成為4寶媽，也鼓勵身邊朋友多多生養「分散投資！」

林秉君為新竹縣唯一的平地原住民議員，在2018年地方選舉，帶球跑、爭取選民支持，順利當選議員，當年12月25日就職前，才在醫院生下三寶，餵奶後就立即整裝，趕赴新竹縣議會參加就職典禮，4小時內經歷生產、宣誓就職等人生大事。

新竹縣長楊文科（右）恭喜議員林秉君（左），也鼓勵青年生養。（莊旻靜攝）

林秉君原本計畫要生育5個孩子，不過在懷四寶期間，受到胎兒壓迫神經所苦，吃不下、也睡不好，體重不增反減，直到後期才漸漸好轉，她笑說「5寶計畫要再想想」。林秉君也說，由於有意明年要競選連任，因此就計畫今年懷孕、生產，以免屆時分身乏術。

身為三寶媽，林秉君平日跑行程也不忘兼顧家庭，3個孩子都母乳哺育至1歲多銜接副食品，她說當初是因為大寶容易腸絞痛，因此以母乳哺育，她也發現母乳對孩子的腸胃負擔較小，未來生育四寶也將比照辦理。

林秉君建議身邊親友「多多生養」，也是考量到未來高齡化社會，子女負擔較重，有手足共同承擔家庭與社會責任，不僅有伴也較為輕鬆。由於大寶已經12歲，平常也會協助照顧3歲的三寶，林秉君也說，她很樂意分享育兒、教養心得，媽媽經也常是與選民互動的話題。