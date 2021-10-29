台灣鳳梨釋迦外銷中國大陸受阻，副總統賴清德29日至台東縣卑南鄉、太麻里鄉番荔枝集貨場視察，賴清德對台東農民喊話「用具體行動支持在地農民，不會讓農民孤單」，並號召企業攜手化危機為轉機，協助認購共2400箱釋迦。

賴清德在立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻陪同下，29日早上行程第1站來到卑南鄉頂岩灣釋迦產銷班關心現況，除了聽農民解說鳳梨釋迦的蟲害防治方法，也親自穿上工作圍裙替釋迦果實套袋。

總統賴清德29日至台東縣卑南鄉番荔枝集貨場關心台東果農。（蔡旻妤攝）

總統賴清德29日至台東縣卑南鄉番荔枝集貨場關心台東果農。（蔡旻妤攝）

賴清德強調，中國大陸雖然禁止台灣釋迦輸入，他希望農民不要因此失志、失去信心，政府和民間企業都會努力幫助農民，把危機當做轉機，只要農民把品質顧好，政府會設法多元行銷，讓鳳梨釋迦無論在國外或國內，都有穩定的市場。

總統賴清德29日至台東縣卑南鄉番荔枝集貨場關心台東果農。（蔡旻妤攝）

賴清德呼籲鄉親多吃鳳梨釋迦挺農民，特別是民間企業公司能夠多多採購，他相信只要團結，未來長期的生產行銷方面可以得到穩定幫助，而現場有企業由原本認購1000箱的鳳梨釋迦加碼至1200箱，農民一片掌聲。

賴清德同時用自身醫師專業的角度，介紹鳳梨釋迦的營養成分及好處，他說，鳳梨釋迦比蘋果更營養，含有豐富的礦物質，包括鈣、磷、鎂、鉀等成分，對人體心臟、心臟運作有好的幫助，另含有豐富的維他命，除了是身體很重要的抗氧化劑，可減少癌症發生，而豐富的纖維質也對腸胃有益。

據了解，賴清德台東行程除了關心在地釋迦產業，下午將前往池上鄉參加秋收稻穗藝術節活動，晚間7點則到台東市正氣路觀光夜市品嘗小吃。