綠營議員在議會抽考新北市長侯友宜對時下網路社群軟體的了解，還拿出樂事洋芋片圖案來混淆侯。（陳慰慈攝）

新北市慶祝升格10周年，今年2月推出「新北市做大市」影片行銷，各局處首長在影片中熱舞行銷景點，遭綠營議員質疑「花大錢點擊率卻慘兮兮」，新北市長侯友宜表示，每支影片播放出去有不同角度跟思考，不可能讓每人都滿意，也有不少長者跟他反應影片拍得不錯，他虛心檢討。

新北市議會今進行總質詢，由民進黨團議員張維倩、何淑峰、陳永福、李余典、彭成龍聯合質詢，針對「市府花錢出賣體力行銷，效果有限，年輕朋友更是看不懂！」質疑新北市府拍宣傳片行銷市政成效不彰，並訪問年輕朋友表達心聲，希望市長能夠將行銷成本花在刀口上。

張維倩指出，影片在YOUTUBE上架迄今點閱率只有6584次，其中有584次還是他們點的，批評影片點閱率少的可憐，大學生也覺得沒有記憶點，更替局處首長抱屈，認為對手腳不協調的人來說跳舞很痛苦，且專業性會因跳舞拙劣被民眾質疑。她表示，每支影片所耗費的成本都要3至10萬元以上，對於各局處的行銷都是一筆不小的預算壓力，市府應該做好宣傳方案強化主題，「宣傳應有效果而不要只是空包彈」。

李余典說，影片花了95萬元，但年輕人反應完全看不懂，不如把經費省下來照顧學童營養午餐，以每頓35元計算，可供學童營養午餐25714頓；陳永福則說，影片被譏是「小學生跳健康操感覺」，打開來不會想看完，市府雖盡力想跟年輕人拉近距離但卻失敗。

侯友宜解釋，請局長首長一起入鏡跳舞，是為展現團隊的認真熱情活潑及決心氣魄，凝聚向心力，學完後2次就拍完了，沒有花很多時間；新聞局長張愛晶回應，影片在臉書有16萬次觀看數，在網路、電視都有擴散效益，實質效益大於預算經費，過去主力沒放在YOUTUBE，未來會努力。

何淑峰也說，除了宣傳影片之外，市府各局處的粉專名稱也是存有不少諧音梗，例如「我愛陳香菊」、「新北衛什麼」是城鄉局與衛生局的臉書粉專名稱，但卻讓民眾不易在搜尋中查到，也降低粉專宣傳的效果。張愛晶表示，臉書宣布進入元宇宙世代，未來會做跨局處整合。