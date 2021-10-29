衛福部最新統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第4位，中風後造成失能的後遺症，是導致成人殘障的主因，響應世界中風日，雙和醫院今（29日）舉行「腦中風宣導影片」首映記者會，攜手新北市消防局共同拍攝腦中風宣導影片，教導民眾把握黃金救援時間。

雙和醫院表示，搶救腦中風是跟時間賽跑，腦部缺氧一分鐘，將損失兩百萬的腦細胞；即時就醫不只可讓症狀緩解，若符合條可接受靜脈血栓溶解劑或動脈取栓治療，愈早打通血管，能保存愈多的腦細胞，日後的腦損傷較低，復健也更有本。

腦中風是造成死亡與失能的主要原因之一，雙和醫院為重度級急救責任醫院，肩負腦中風急救重任，院長吳麥斯表示，雙和醫院自2017年起，整合鄰近醫院組成「動脈機械取栓治療聯絡網」，北自基隆、東至宜蘭、南至桃園地區，提供北臺灣近250萬人口24小時及三線輪值的取栓服務，且血管打通率為80％，更是優於全國平均，為大台北地區搶救腦中風的主要後送醫院。

影片內容結合《台灣八點檔劇情-老仲封》、《宗教信仰-求神篇》、《Youtuber說書模式-好高與小未》及仿照好萊塢國際知名電影《X 戰警-超級英雄》等特效，以幽默、詼諧和輕鬆方式，加深民眾對腦中風疾病的印象，謹記「腦中風宣導影片」中提及，只要符合任一症狀，「FAST」口訣「微笑、舉手、説你好」，紀錄當下發生的時間，撥打119叫救護車，讓醫院可以在黃金三小時內，更快進行急救。

雙和醫院同時表示，特別感謝國賓影城董事長張中周及Honda鴻源汽車董事長林智源，將「腦中風宣導影片」放映於電影前廣告及戶外電視牆中，讓腦中風宣導影片深入許多民眾的日常生活中，期有效提升民眾衛教知識。另外11月初雙和醫院官方Facebook，將舉辦四支宣導影片票選活動，讓民眾有機會抽中院方準備的精美禮品!敬請密切關注雙和醫院Facebook官方專頁。