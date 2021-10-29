為實現2030雙語國家政策目標，台南市教育局繼6月啟動雙語學校倍增計畫，今更率先全台，於西門實驗小學成立「雙語暨英語教育資源中心」，台南市長黃偉哲表示，目前全市83所國中小雙語教學每周節數超過六分之一，2024年將有半數以上學校達標，今天是一個新里程碑，台南將務實地邁向雙語教育之都。

黃偉哲指出，台南市從副總統賴清德擔任市長任內，積極推動雙語教育，一棒接一棒，展現成果，台南率先成立雙語資源中心，希望藉此加速推動雙語教學，衝高台南的雙語覆蓋率及國際競爭力。

西門實小推動雙語教學6年，學生課堂上以英語和老師對話成為日常。(曹婷婷攝)

台南市為全面啟動雙語教育扎根，今年6月發布「台南市教育局雙語教育中程計畫」，由各校依現有條件訂定至113學年度成為雙語學校的行動方案。教育局長鄭新輝指出，台南市推動雙語教育有4項領先全台策略，包括建置雙語中心、組成雙語輔導團、雙語學校倍增計畫及成立外師教練團，全面帶動各校穩健發展雙語教育。

雙語中心主任、西門實小校長呂翠鈴表示，學校推動雙語教育迄已6年，吸引許多縣市觀摩取經，她強調，雙語教學非英語教學，學科學習不會因英語偏廢，反而學生人人都具有以英語對話能力。她說，雙語中心成立後，設有「課程教學」、「活動發展」及「外師業務」3組，提供全市雙語課程與教學最大的支持。

教育局指出，台南市雙語學校類型依各年級採雙語教學節數占每週總授課節數的百分比，分成ABC等級，A類至少占三分之一節、B類六分之一節、C類九分之一節，目前A類有33校、B類50校，其他學校均為C類，預計2024年超過半數達到B類等級。