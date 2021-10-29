美國科技巨擘臉書周四宣布更名為「Meta」並將元宇宙概念訂為公司願景，且臉書未來將砸下5000萬美元（約新台幣14億）發展相關計畫，引發市場熱烈討論，有專家分析，臉書選在此時改名的原因，主要有3大理由，包括臉書近期陷入道德風暴，需要轉移焦點，以及臉書已經變得無聊，祖克柏需要新的題材，最後是矽谷、網路世界與科技產業需要偉大的新想法。

近期元宇宙題材成為討論焦點，尤其在美國科技巨頭臉書、輝達（Nvidia）等大廠登高一呼下，元宇宙被分析師與市場人士認為是網際網路與虛擬實境（AR）的新未來，而他們所期待的元宇宙，主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身遊戲、工作、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀。

美國大西洋雜誌（The Atlantic）專欄作家Brian Merchant分析臉書選在此時更名的原因，首先是臉書10月初遭到吹哨者前員工Frances Haugen爆料，臉書將公司利益置於公共安全之上，透過演算法煽動族群分化與對立，使仇恨、攻擊等負面情緒快速傳遞。

因此，現在進行改名某種程度上算是一種公關操作策略，盼能盡快將焦點轉移到更華麗與宏偉的事物上，不過Brian Merchant也點出，祖克柏的元宇宙概念很早就開始運作，吹哨者風暴可能只算是加速推動這件事在大眾面前曝光，尤其是透過更名的大動作方式。

此外，Frances Haugen認為，對於臉書整個公司而言，臉書的內容已經變得相當無聊，祖克柏想要追尋更高的自我實現，如同渴望太空旅行的想法，幫助馬斯克與貝佐斯的事業成長，祖克柏想要創造一個更偉大的未來，元宇宙就是很好的突破點。

最重要的是，Frances Haugen表示，不僅僅是臉書需要新想法的刺激，整個矽谷也需要一個大膽的夢想去實踐，「科技產業需要一個新的框架、新的設備，且不僅僅是一個產品或服務，它需要的是一個全新的想法，而元宇宙概念正好符合需求。」