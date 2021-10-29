大陸易簡財經網29日報導，隨著曾經的浙江女首富何巧女的2套房子於28日拍賣出去，2018年因大陸園林第一股東方園林崩盤跌落神壇、出讓上市公司控制權的何巧女百億身家，也面臨清零命運。她發起成立的北京巧女公益基金會，2020年以來以不再公布年報資料，此前3年承諾捐贈金額超過180億豪言，實際只捐了1％。

何巧女是大陸風雲人物，坐擁園林第一股東方園林，曾以300億身家榮升浙江女首富。2017年10月，何巧女在摩納哥舉辦的IUCN世界自然保護聯盟會上宣布，捐出15億美元，用於野生動物保護事業，震驚海外。

為此，美國熱門脫口秀節目《艾倫秀》還在官方ins發視訊稱：「這名中國女人捐出15億美金（她1／3財產）拯救瀕危動物。這是有史以來數額最大的、針對野生動物保護的個人慈善項目捐獻！」這則視訊，瞬間被播放了300多萬次，底下留言5千多條。實際上，自2015年開始，何巧女在短短3年時間，承諾捐贈的金額已超180億。

2015年9月，何巧女承諾將通過減持股票方式，將個人持有的上市公司東方園林7630萬股票捐贈給基金會，當時該部分股票市值為13.82億元。

2016年8月，她宣布將在未來5至8年內，向阿拉善SEE基金會捐贈1億元，用於支持後者「任鳥飛」專項基金，專案執行到第三年時，累計撥付資金1500萬元。

2016年11月，聯合國摩洛哥氣候大會現場，何巧女宣布將由北京巧女公益基金會投入10億美元（折合68億元人民幣），致力於可持續發展，與此同時將投入1500萬美元（約1億元人民幣）成立種子基金，支持氣候變化和應對可持續發展，這也被外界稱為是巴黎協定生效後第一支專注於全球氣候治理的民間公益投入。

2017年，何巧女宣布與中國企業家木蘭匯共同發起「木蘭公益聯盟」，並承諾捐贈3億元扶持女性創業。

2017年10月，何巧女在IUCN世界自然保護聯盟會議上宣布，將通過北京巧女公益基金會在未來7年時間裡累計投入100億元人民幣（約15億美元），以維護生物多樣性；並且，北京巧女公益基金會與全球最大的大貓保護組織Panthera簽署合作，承諾先期投入2000萬美元（折合人民幣1.33億元），在全球建立10片大貓種群保護地。

根據《2017胡潤女企業家榜》，何巧女以265億元人民幣位列榜單第11位，其承諾捐贈金額已達其個人總資產的70％。

實際上，根據《公益時報》，自2012年發起設立至2016年的5年時間，何巧女累計向巧女公益基金會捐贈金額為1.16億元，基金會5年累計公益支出1.04億元。

其中，2015年，何巧女與比爾·蓋茨等人作為聯合發起人，發起設立深圳國際公益學院，何巧女在2015、2016兩年時間內向該學院捐贈資金超過2600萬元。

北京巧女公益基金會年度報告則顯示，2016年-2019年，何巧女本人共向基金會捐贈5249萬多元現金。2017年基金會收到2.1個億的捐贈，但未直接披露捐贈人。報告還顯示，2016年-2019年，北京巧女公益基金會共向外捐贈2億餘元。其中，2017年投向北京木蘭匯公益基金專案的金額最高，達到1.2億。據介紹，該專案開展時間為2016年，為巧女基金會支持貧困女性創業就業，實現精準扶貧，同時支持女性領導力公益研究而捐助。由此來看，此前何巧女高調宣稱要捐近百億保護動物的豪言，儼然成了一句空話，承諾要捐的180億，也僅完成了1％左右。

值得注意的是，何巧女15年宣稱要給基金會捐贈7630萬股東方園林股票一事，也沒有兌現承諾。

東方園林2016年報顯示，何巧女在報告期末持有上市公司股數11億股，持股比例達41.6％。報告期內，何巧女共減持3068萬股，但減持目的目前尚不知曉。

根據2016年東方園林全年股票價格走勢，此筆股票減持變現後的金額在3.5億元至7.9億元之間，但北京巧女公益基金會2016年全年捐贈收入僅為4990萬元，並未有過億捐贈直接進帳。