隨著波士頓市長決選將於11月2日登場，《紐約時報》28日專文介紹36歲的台裔波士頓市議員吳弭。10多年前因家中變故而意外走入政壇的她，很可能在11月2日的決選中脫穎而出，成為波士頓200年來首位台裔女市長。

吳弭的父母為來自台灣的移民。在上次市議會改選中，藉由讓選民參與政策並拼湊出多種族聯盟，她成功地搶下議會席次。在此次市長決選中，她將對決喬治(Annissa Essaibi George)，而打破全美最大的政治障礙。

儘管亞裔選民人數在美國成長最快；但亞裔候選人在大城市選舉普遍表現不佳。據統計數據，美國最大的100個城市中，只有6個亞裔市長，且全都集中在加州與德州。

※讓波士頓成為政策實驗室

Good morning from Forest Hills station getting out the vote! 🚆 pic.twitter.com/uFZdfckdaM — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) October 28 2021

相較之下，波士頓選民則有年輕化、高教育程度與左傾等趨勢。報導認為，在參議員華倫（Elizabeth Warren）提攜下，吳弭成功走進波士頓政壇。她提議讓波士頓成為政策實驗室，將城市合約重新分配給非裔波士頓居民擁有的企業，減免大眾運輸費用，以及藉由租金打擊房地產獲利者，這些都瞄準該地選民的趨勢。

在市府工作近10年，她政治哲學理念就是，「在政府中最簡單的事就是甚麼都不做。在變革的過程中，受惠於現狀的人往往會被打亂、感到不舒服，甚至處於劣勢。

※批評者：只會畫大餅

反對者認為，吳弭並無法實現開出的牛肉，畢竟她的部分重要政策，如租金控制需要其他政府機構配合才得以實行，而那並非她一人說了算。喬治表示，「米歇爾(吳弭的英文名字)日復一日的談不切實際的事情。我的風格則是言出必行，信守承諾」。

在此次市長決選中，吳弭(左)將對決喬治(右)，而打破全美最大的政治障礙。(圖/美聯社)

報導指出，喬治被歸類為務實中間派；不過，從初選以來的民調顯示，吳弭聲望一路壓著喬治打。另有觀點認為，即使吳的民調較高，但她致命傷為缺少身處權力核心的政治盟友，這讓她推動日常事務也會出現阻力。

Annissa’s problem in two pictures pic.twitter.com/htxF1JkvQn — mass politics (@SpareBostonian) October 29 2021

但吳弭笑看這一切，她強調自己已有準備，而經過人生大風大浪的她，早就習慣承受更大的風險與挑戰。例如，她原本的人生計畫根本沒有從政。

※家庭風暴

Growing up I never thought I’d get into politics. My parents taught me to work hard & stay out of trouble.



Today after a lot of hard work—& lots of good trouble along the way—we’re officially 1 week out from the Nov. 2 election. pic.twitter.com/B8GXYh4pIq — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) October 26 2021

吳弭在父母自台灣移民美國不久後出生。父親為伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）研究生，但幾乎不會說英文。吳弭自4歲起就為父母翻譯，協助其填寫各種表格。

報導指出，高中時的吳弭學業與社團生活活躍，隨後在美國大學入學考試ACT與SAT都取得滿分。在高中畢業典禮上，她更以一首蓋希文的「藍色狂想曲」驚艷全場。

正如她妹妹形容，父母希望她們廣泛的參加各種活動，但不管選擇為何，都要做到最好。「如果你選擇藝術，就必須成為畢卡索；我哥哥拉大提琴，就要成為馬友友」。

受父母影響，吳弭認為政治是腐敗而高風險的職業。原本父母期盼她成為醫生，過著穩定、幸福的日子；但當就讀哈佛時，她家庭開始解體。

在她高中開始，父親離家出走最後與母親離婚，自此她母親開始過著與世隔絕的日子，而且古怪。母親常對著電視吶喊，還狂打911報案。為了照顧罹患精神分裂的母親，吳弭自哈佛大學畢業後不久就搬回芝加哥，隨後於2009年搬到波士頓。這段日子被吳弭視為人生十字路口，自此她放下父母為她寫的劇本，意外走入政界。

Glad to join @WuTrain to share the great news: Early voting is now open in Boston! Make a plan to cast your ballot at any location. And bring a friend or two with you! https://t.co/lNyAi8lAht pic.twitter.com/AfXknPnngS — Elizabeth Warren (@ewarren) October 23 2021

在哈佛恩師華倫的帶領下，還在哈佛法學院就讀的吳弭就已拓展政治人脈。隨後華倫參選議員，吳弭則加入競選團隊，隨後更開啟她的政治生涯。當外人問起為什麼選擇吳弭，華倫只淡淡的說了一句「她是家人」。