明年1月底就是春節連續假期，防疫旅館量能恐怕不足，台北市長柯文哲29日表示，有打滿2劑疫苗，也許可以居家自主管理，可能要看世界趨勢。

明年春節預計有數萬人返台，有民眾透露已經訂不到房，防疫旅館量能不足的警訊再起。

柯文哲今早出席電器空調影音展，他被問及防疫旅館量能不足問題指出，通常全世界是這樣，有打滿2劑疫苗也許可以居家自主管理或怎樣，可能要看世界趨勢。

他說，同家人或同班機，1人1間就太奇怪了，也許可以同一班機、同一家人可以同一房間，北市觀傳局會和交通部進一步討論。