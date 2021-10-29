行政院長蘇貞昌拍板明年軍公教調薪4%之後，中華電信率先響應，中華電信董事長謝繼茂29日表示，中華電信確定加薪，加薪幅度將高於軍公教人員調薪幅度，換言之，將高於4%。

中華電信29日宣布舉辦「5G無塑日」系列活動，透過推廣環保教育，廣散環保種子在員工、親朋好友及一般大眾共同投入，再搭配5G創新科技應用，號召民眾攜手 邁向5G無拘無束的永續行動生活。

謝繼茂表示，中華電信在環保、社會、公司治理等各方向一貫堅持永遠走在最前面，近年來投入ESC累計已超過十億元，這次推出「5G無塑日」，希望透過企業志工開花方式大規模推動永續行動。

謝繼茂日昨以「5G戰鼓已響」開頭， 向員工發出一封公開信，承諾2022年全員加薪，謝繼茂表示，儘管面對電信產業喧天的戰鼓，但中華電信在所有員 工嚴陣以待之下，今年截至第三季為止，各項業務都有亮眼的成績， 現有2萬3千多名員工的努力功不可沒，因此，預計2022年全員加薪， 至於加薪幅度與方式，仍須精算，29日進一步透露，加薪幅度將大於軍公教調薪幅度，即超過4%。