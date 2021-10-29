美國總統拜登周四宣布，他已經與參議院民主黨人就一項規模達1.75兆美元的社會支出和氣候變遷法案框架達成協議。

這個新框架的支出規模較拜登最初提出的3.5兆美元方案大幅縮水，卻是民主黨溫和派和進步派議員經過數個月來密集協商後得到的成果。就白宮迄今所發布的所有相關內容而言，這份新框架提供最多的細節。

但這可能還不足以贏得國會那些主要反對者的支持。拜登在白宮發表演說時表示，我知道我們已經獲得一個歷史性的經濟框架。他並表示，待他本周從歐洲的重要會議歸國後，會提供更多信息。

白宮表示，這項新計畫已經得到參議院和眾議院民主黨人的支持。美國政府高層透露，拜登相信這個新框架將贏得每一位民主黨參議員的表決票。不過，眾議院的進步派民主黨人表示，他們希望在做成任何協議之前，先查閱草案全文。

眾議院規則委員會（The House Rules Committee）周四下午發布了一項調解（reconciliation）文本的草案。

雖然規模腰斬，但這項新支出計畫涵蓋的範圍仍然相當廣泛，若能順利過關，將對有孩子的美國家庭、低收入的美國人，以及可再生能源經濟帶來深遠的影響。

這個規模1.75兆美元的社會支出和氣候變遷法案，包括5550億美元的清潔能源稅負抵減、公司買回股票的庫藏股稅率1%、對獲利超過10億美元的美國企業課徵15%的最低公司稅率、為期6年的3到4歲兒童免費學前教育、擴大年長者居家照護福利、將提高的兒童稅負抵減額延長一年，以及擴大後的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）保費減稅措施延長到2025年。

此外，未納入這項提案的措施包括允許美國政府協商處方藥價格以降低藥價的提案、帶薪的家庭照顧假、本周公布的「億萬富豪稅」，以及修改州和地方稅減免—即所謂的「SALT」提案，根據該提案，共和黨人將每位納稅人的扣抵上限設為10000美元，做為2017年大減稅政策的配套措施。