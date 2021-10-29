雲林縣住宅裝設火災警報器比率4年前僅17％，是全國倒數第一，縣長張麗善上任後積極募集住警器，迄今已裝完13萬1878顆，比率達74.5％，預計到明年可達成全縣17萬7017戶都裝設，比率達100％。

雲林縣消防局今天舉行記者會宣示，今年底以前會完成裝設9736顆住警器、裝設率達80％，明年再裝3萬5403顆就達100％。

縣長張麗善（左三）上任後積極募集住警器，迄今已裝完13萬1878顆，比率達74.5％，右二是鳳凰志工大隊長蔡秋敏，她示範如何安裝。（周麗蘭攝））

張麗善表示，她上任時全縣住警器裝設率只有17％全國倒數第一，就著手規畫4年任期內達到住警器裝設80％，這個目標提早到今年底就會達標。

張麗善表示，獨居長者、弱勢族群、孕婦、家中有0到6歲幼兒、高風險群建物優先裝設，每戶以補助一個為限。

雲林縣消防局陸續募集住警器直到全縣17萬7017戶都裝設，有賴義消、鳳凰志工協助黏貼。

張麗善表示，安裝住警器很簡單，只要撕去住警器的背膠，用吸馬桶器撐到天花板黏住就行，她呼籲村里長、鄉鎮市公所志工都出來幫忙，速度快的話，1個鄉鎮大約只需1周時間就能完成黏貼。