台灣基進黨陳柏惟遭罷免成功後，也進一步激起政治效應，藍綠並以四項公投案為雙方正面攻防的主戰場，國民黨主席朱立倫29日在宜蘭受訪時表示，民進黨沒有理由全面反對，更不應該以一黨之私全面的反對，而要理性面對每一項民生議題，才是一個負責任的執政黨。

國民黨主席朱立倫29日到宜蘭參加革命實踐研究院110年工商負責人研討會的課程講座，會前接受媒體訪問談到公投議題時表示，國民黨提出了兩大議題，其一是「反對萊豬」，保障所有民眾食的健康；其二個則是「公民權」的部分，希望公投跟大選能夠結合在一起，不要影響民眾的公民權；另外兩個由民間團體推動的公投議題，一個是有關「藻礁環保」，一個則是有關核四、能源的議題，國民黨都表示尊重，也展現出尊重及協助的態度。

國民黨主席朱立倫29日到宜蘭參加革命實踐研究院舉辦的110年工商負責人研討會課程講座。 （胡健森攝）

朱立倫表示，國民黨的基本態度就是一定全力推動國民黨自己推出的兩大議題，對於民間團體的提案，也要呼籲大家一起來，因為這些公投議題，不管是環保、食安、公民權、能源議題等都是公民議題、民生議題，並不是政黨對決，國民黨會朝著這個方向努力。

朱立倫強調，現在民進黨以一黨之私、以一黨的力量另結合行政的資源、執政的優勢，想要來反對全民提出來的每一項公投案，但這四項公投案牽涉到民眾的健康、安全以及環保的議題等，「民進黨沒有理由全面的來反對」，民進黨不應該以一黨之私全面反對，應該是要理性面對每一項民生議題，才是一個負責任的執政黨。

對於台灣基進黨台中市選出的立委陳柏惟遭罷免後的補選問題，朱立倫僅簡單表示，有關台中市第二選區立委補選，國民黨將會徵詢台中在地的從政同志，推出最強的候選人。