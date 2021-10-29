新北市議會今進行第4天總質詢，針對台北市長柯文哲昨說就是核四不是重啟是要重蓋，新北市長侯友宜今接受總質詢前受訪表示，新北市最關心的是核廢料跟核安問題，中央到底要如何處理，因已40年都沒有處理，這對新北市民來講是不公平的；至於核四目前「燃料棒」已經送回去了，現況也沒有辦法營運，再三強調新北市最關心的還是核廢料的處理。

另對於核四公投，侯說，這個案子已經進行很久了，從從前國民黨主席江啟臣到現任的國民黨主席朱立倫都推動，不管是誰發動四項公投，他相信公投的過程都是要尊重民意，所以我是尊重民意的做了一個決定以後，我們大家就好好的去做吧。

而提及新北歡樂耶誕城，侯說，前一段時間疫情非常嚴峻，尤其9月份還碰到Delta病毒，所以當時候也非常猶豫，新北歡樂耶誕城如果疫情沒有舒緩，恐怕也沒辦法辦，還好到9月底才慢慢舒緩，所以我們10月份開始啟動新北歡樂耶誕城繼續來舉辦。

侯表示，今年新北歡樂耶誕城絕對會讓大家拭目以待，會有更不一樣的創新思維讓我們全家可以帶著孩子們到我們亞洲也可以講說全球大家最關心在疫情嚴峻的時候，還能夠辦得非常讓所有民眾過一個平安、溫馨、幸福的歡樂耶誕城。