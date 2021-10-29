大陸相聲團體「北京喜笑會」成員韓禹崢日前傳逝世，得年23歲，死訊是由相聲演員韓碩於24日曝光，也讓韓禹崢老師在微博發表哀悼「一時迫於生計難，今朝再化百靈仙」，似乎在暗指死因狀況十分令人不捨。

韓禹崢於24日由同是相聲演員韓碩發出聲明「韓老五，我的乾兒（子）呀，你的心是有多狠呀，這個歲數，就這麽走了，你考慮過我們的感受嗎？你把我們後台這幫人給疼死了！一路走好吧，往生極樂……那裡沒有痛苦！」

韓禹崢突傳死訊讓他的老師趙立同在微博悲痛哀悼「熱忱之心，不能泯滅。體恤弱者、互相幫助，無論與哪國的人們都能成為朋友。不要丟掉那份感情、縱然這感情被背叛過幾百回。一時迫於生計難，今朝再化百靈仙…喜字難承，誰與崢鋒！這次真的隨你願了…禹世無崢…誒…吾兒…答應我來世再做師徒…」。最後還寫下要下載反詐APP，讓網友憶測死因不單純。

相聲演員韓碩發出哀悼聲明。（圖/韓碩微博）

韓禹崢突傳死訊讓他的老師趙立同在微博悲痛哀悼。（圖/趙立同微博）

北京喜笑會是許多相聲愛好者熟知的相聲團體，班主便是出生于1991年的趙立同。去年8月份，喜笑會舉相聲演出，趙立同在活動上啟動收徒儀式，收下了十一位喜字科弟子。其中，韓禹崢排名第五，也因此，相聲演員韓碩稱韓禹崢是韓老五了。