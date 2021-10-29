黑煙竄天！台2線貨櫃車自撞山壁 車頭燒成火球 雙向交通中斷 13:242021/10/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曳引車車頭起火，駕駛逃生無受傷。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑煙竄天！台2線貨櫃車自撞山壁 車頭燒成火球 雙向交通中斷 今（29）日中午12時許，基隆往宜蘭方向台2線83.3公里近鼻頭漁港處，47歲林姓男子駕駛曳引車疑因車輛打滑擦撞山壁，造成車頭起火，林男自行下車並未受傷，警、消獲報到場救援，目前火勢已被撲滅，雙向交通暫時中斷，由瑞芳警分局員警管制中，待大型拖吊車到場排除狀況。 台二線鼻頭段貨櫃車自撞爆炸起火 傷亡不明警消封路搶救 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 #台2線 #曳引車 #車頭 #駕駛 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗自小客車翻落50公尺邊坡 駕駛幸運獲救 12:422021/10/29 社會 醉客尿急求運匠載派出所解放 警一查「你被通緝」當場臉綠了 12:252021/10/29 社會 全台首部電動捐血車 富邦號上路 04:102021/10/29 金融．稅務 台灣權王－車用需求旺 順德精星有看頭 04:102021/10/29 證券．權證 提升交通導護值勤正確觀念 台中第四分局大墩派出所所長親宣導 10:412021/10/29 社會 紅車油門一催「甜筒」遭捲車底 店家崩潰 網見本尊卻笑了 10:252021/10/29 社會 一市兩制 電動機車免費停 挨轟玩半套 04:102021/10/29 地方新聞 驚悚影片曝光 女騎士控砂石車頂2下害慘摔 行車紀錄器還原真相 09:562021/10/29 社會 缺料拖累 台達電Q3獲利雙減 04:102021/10/29 產業．科技 業者樂觀看Q4銷售回溫 油價飆升 電動機車趁勢搶市 04:102021/10/29 產業特刊 蒸汽火車頭DIY 花蓮社區添亮點 04:102021/10/29 地方新聞 社會熱門新聞 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 屏東肉販遊東歐人間蒸發 家屬接神秘電話急瘋 外交部查無此人 - 社會 女兩度喝茫失身 起床看枕邊人大驚「又是他」秒告性侵 - 社會 台開案蘇德建入監「罹重病」 僅蹲3天遭北監拒收 - 社會 高級住宅保全暴打無罩住戶 全因他的特殊身分 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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