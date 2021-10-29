黑煙竄天！台2線貨櫃車自撞山壁 車頭燒成火球 雙向交通中斷

今（29）日中午12時許，基隆往宜蘭方向台2線83.3公里近鼻頭漁港處，47歲林姓男子駕駛曳引車疑因車輛打滑擦撞山壁，造成車頭起火，林男自行下車並未受傷，警、消獲報到場救援，目前火勢已被撲滅，雙向交通暫時中斷，由瑞芳警分局員警管制中，待大型拖吊車到場排除狀況。