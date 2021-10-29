德國科技集團博世公司（Robert Bosch）預計明年斥資逾4億歐元（約4.67億美元），投資德國與馬來西亞的微晶片產線，以緩解全球晶片荒。

博世29日（周五）發布聲明指出，此預算最大部分將用於今年6月開始啟用的德勒斯登12吋晶圓廠。此外，大約5000萬歐元將投資於斯圖加特（Stuttgart）附近羅伊特林根（Reutlingen）的8吋晶圓廠，此處亦生產車用零件以及工廠自動化系統。

此外，博世明年預算亦將用於建造馬來西亞檳城半導體測試據點，但未提到投資規模。