高雄鼓山區的河濱商城，因經鑑定建物具有立即危險性，高雄都發局29日表示，將組成專案小組，立即啟動劃定更新地區程序，並依法檢討都市計畫，同時委託兆基公司、估價師公會、以及建築學會等三大團隊，共同協助辦理自主都更。

河濱商城基地約2594坪，使用分區屬於「住三」，建物所有權人共286人，經土木技師、結構技師、以及建築師等三大公會，辦理建物結構鑑定，初步鑑定結果，認定鼓山區河邊街115巷東南側126戶，地下室柱子大部分已挫曲，樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力不足，建物具有危險性，依法將處理後續危樓公告，同時依法應限期拆除。

高雄副市長林欽榮29日表示，經鑑定有立即危險的河濱商城社區，全數屬於私人產權，應該由社區自主民辦都更，但，危險情況刻不容緩，高市府也將全力協助民間自主都市更新。

因應立即危險的建築物，高市府將以三大措施先行，也就是三箭先發，他說，將通知限期拆除、迅行劃定更新地區、並依法辦理都市計畫變更。

林欽榮強調，都市更新最重要的工作，仍需要靠住戶大家同心協力、真誠磋商，儘速自主整合才能成功，高市府會站在積極輔導、協助的角度，保障居民的居住和財產安全，河濱商城是高雄市都市更新的重大契機，高市府會積極讓老舊社區得以都更重生，讓居民有一個安全的住家。

林欽榮表示，高市府啟動三大措施，加上三大團隊，全力協助河濱商城社區自主都更，如果社區民眾有高度共識、招商程序順利的話，都更案可望在明年底動土，讓社區民眾可以快點回到安全的家。

高雄都發局長楊欽富表示，都發局迅即組成專案小組，將立即啟動劃定更新地區程序，並依法檢討都市計畫，同時，委託兆基公司、估價師公會、以及建築學會等三大團隊，全力協助。

楊欽富指出，兆基公司將協助河濱商城社區民眾，尋覓適當的包租代管物件，確保民眾在更新期間仍能安居，同時，由估價師公會協助更新會存記，保障先行拆除建物參與都更的權利，並委託建築學會全程陪同河濱商城都市更新會，協助社區整合及自主都市更新程序。