維埃拉 本賽季接手水晶宮表現中規中矩（圖片來源︰達志影像）

歐洲大部分國家由當地時間星期天(10月31日)開始，將進入冬令時間，在台灣觀看和下注球賽，將比之前行夏令時間延後1小時，大家要留意喔！

【足球-英超】[水晶宮@曼城][10/30 (六)22:00] [編號 518]

英超完成9輪賽事後，形勢開始變得較明朗，切爾西、利物浦和曼城分別佔前3位，積分也慢慢拋開其他球隊。曼城本週將在主場對上「和局」專家水晶宮，有機會全取3分進擊榜首位置。

曼城在聯賽揭幕戰作客0:1負熱刺後，之後8場聯賽不敗，成績是6勝2和。其中在季初因傷缺陣的中場 菲爾·福登 Phil Foden，復出後擔任前線影子前鋒後表現出色，目前參與了5場聯賽就進3球，包括上一場聯賽作客1:4大勝布萊頓時就進2球並交出1次助攻。本場面對下游球隊水晶宮，福登 又是時候爭取好表現。

水晶宮本賽季改由法國名將 派屈克·維埃拉 Patrick Vieira 執教，目前聯賽成績1勝6平2負排15位。水晶宮聯賽已連續4場和局，更以6場打平成為英超到目前為止的「和局王」。以上一場主場對紐卡索聯為例，水晶宮在全場佔優勢的情況下，最後只能跟對手1:1打平。本場面對實力明顯較強的曼城，相信也是以守為主，但能否抵抗曼城的攻勢，又是另一回事。要留意的是水晶宮在主場成績較好，目前全英超排第8，但作客成績排17。曼城讓分賠率不算高，可考慮進球球數2-3球。

推薦︰ <足球>518 水晶宮@曼城 讓分 (曼城 (-1))；總進球數 (2-3 球)

薩拉赫 於老特拉福球場上大演帽子戲法，是英超史上第一人（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[布萊頓@利物浦][10/30 (六)22:00] [編號 523]

利物浦在上一輪聯賽作客以5:0大勝死敵曼聯，9場聯賽6勝3平得21分排第2位，是英超唯一的不敗之師。本場面對狀態回落的布萊頓，利物浦應可順利獲勝全取3分而回。

利物浦上一場5:0大破曼聯，埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 大演帽子戲法進3球，更以10顆聯賽進球排名射手榜榜首，同時本賽季目前為止已交出5次助攻，面對近況回落的布萊頓，利物浦大有機會取得聯賽3連勝，薩拉赫 則繼續力爭進球。

布萊頓聯賽9戰4勝3平2敗有15分排第5位，成績令人驚喜。不過球隊近4場聯賽成績其實是3和1負，而所謂排第5也有點取巧，因為布萊頓跟第12位的布倫特福德，也不過是3分差距，即1場勝負而已，加上球隊本賽季遇上另兩支Big 6球隊兵工廠和曼聯，成績是1和1負，可見對強隊沒多大優勢。利物浦氣勢如虹，布萊頓隨時聯賽兩連敗。

推薦︰ <足球>523布萊頓@利物浦 讓分 (利物浦 (-1))；總進球數 (2-3 球)