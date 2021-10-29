陸軍六軍團蘭陽指揮部上午傳出一起離奇士官自傷事件。一名下士日前被派往他單位受訓，原定於今天上午7時30分返回營區報到，但單位長官發現，他有進入營區紀錄但卻失蹤，於是動員全營區人力尋人，最後竟然發現該名士官倒臥在營區後方抽水站旁，頸部有嚴重鋸子割傷痕跡大量失血，經送醫後不治。

據了解，該位士官日前前往外單位受專長訓練三天，應該要在今天上午7時30分返營報到，但單位值星官點名卻未發現，於是聯繫家屬，家屬表示該名士官昨晚曾與女友吵架後就離家，蘭指部立刻調閱大門監視器，發現士官已經進入大門返營收假。

但經詢問同單位同袍，卻沒人見到他的蹤影，經再確認監視器後，又未發現他有離開營區，於是戰情中心通報單位各單位進行搜尋，未料竟然發現該名士官全身是血倒臥在營區內抽水站旁。

指揮部醫務所獲報後立即趕往搶救，發現該名士官脖子上有嚴重傷口，一旁還留有工具，於是用救護車送往羅東博愛醫院搶救，最後仍宣告不治。目前軍方已通知憲兵隊進行調查，釐清自傷原因，同協助家屬處理後續事宜。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄蘭陽地區指揮部某士官應於本日收假，惟經清查未到，單位搜尋後發現張士於營內疑似自我傷害，緊急送醫後仍宣告不治。案發後單位即封鎖現場，並通報地區憲警單位處理，全案刻正偵辦中。

第六軍團指出，對同袍傷損深感不捨與痛心，經初步了解似無涉管教問題，後續除全力配合檢警釐清案情，協助家屬辦理後續事宜；並持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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