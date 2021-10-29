【全程影音】國民黨團寄「卸責迴力鏢」到總統府 怒嗆：民進黨好膽嘜落跑！｜中時新聞網

年底四大公投將於12月18日投票，蔡英文總統日前向黨公職下達動員令，阻止公投變成惡鬥。國民黨團今痛批，歷史的迴力鏢一次又一次地射向民進黨，從「藻礁永存」、「開放萊豬」，以及推動「公投綁大選」到「鐵籠公投」等歷歷在目，更砲轟民進黨發動1450抹紅國民黨，刻意將公投拉高成政黨對決，難道蔡英文要戰百姓、鬥人民嗎？

此外，國民黨團書記長陳玉珍說，近期高雄城中城大火釀46人身亡，高市府為了棄車保帥、斷尾求生，讓消防和工務局長請辭下台，而過去曾說「到底要死多少人才願意下台」的高雄市長陳其邁，如今除說「該負的責任決不迴避」之外，到底負了甚麼責任？黨團送上「大火究責，戀棧至今」的迴力鏢給陳其邁。

反萊豬公投領銜人林為洲表示，年底4項公投中，有3項屬於民生議題，民進黨原主張「藻礁永存」，現在不存；當年「拒絕萊豬」堅持零檢出，現在變成萊豬沒毒，在容許10PPD範圍即可；2018年公投綁地方選舉敗選後，民進黨又推翻還權於民的理念，怪罪「公投綁大選」遭成敗選原因，再把公投關進鐵籠，這就是民進黨的雙標、迴力鏢，

林為洲痛批，公投議題重新啟動後，綠營網軍、側翼、1450也全面開戰，指稱國民黨是雙標黨，抹黑國民黨是中共同路人，阻擋美豬進口，害台灣買不到武器，無法「抗中保台」，講到激動之處砲轟「聽你在練肖話」，對於民進黨故意拉高意識形態、政黨對決層級，予以最嚴厲的譴責。

國民黨團副書記長李德維說，因此，黨團送上「藻礁永存，誓言無存」、「萊豬開放，殘害子孫」、「公投拆大選、政策沒法選」迴力鏢送給蔡政府，提醒政治人物要有良心，不要只會作夢，在野說一套、執政又做一套。