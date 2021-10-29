郭男胞弟聽聞後擔心哥哥，趕緊報警協尋也向外交部求助，強調就算是有違法情事也要找到人。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真）

屏東42歲肉販郭子源在今年9月26日前往阿爾巴尼亞後，家人在10月初接道一通未顯示號碼的神祕電話，自稱是郭男朋友，並稱郭男疑因行李有問題遭海關攔查，就此音訊全無，郭男胞弟聽聞後擔心哥哥，趕緊報警協尋也向外交部求助，強調就算是有違法情事也要找到人。

郭男胞弟指出，哥哥在今年與泰國籍妻子離婚後，在9月下旬說要出國玩，但沒有交代是跟團還是自由行，9月26日便從桃園機場出境前往阿爾巴尼亞，結果10月初他接到一通神祕電話，對方自稱是哥哥的朋友，並說哥哥疑因行李問題遭海關攔查，至今音訊全無。

郭弟聽聞後，嚇得趕緊報警協尋，並向外交部桃園辦事處求救。他說，因為台灣在阿爾巴尼亞未設置代表處，所以外交事務都是由義大利辦事處代理，而義大利辦事處初步研判，哥哥可能涉入電話詐騙的事件中，但輸入哥哥的英文名字查詢後，卻是「查無此人」。

「一定要找到人！」他說，哥哥在台灣時並沒有什麼異樣，以前也常常出國，而如果這次哥哥有從事不法情事，該負的法律責任就要負，但要先找到人比較重要，希望哥哥能平安無事，也希望大家能幫忙協尋。

對此，外交部指出，10月7日已接到郭弟通報，郭弟說郭男是在桃園機場前往土耳其後失聯，並認為他已前往阿爾巴尼亞，不過因佐證不足，目前查不到相關訊息，會請家屬再提供多一點資訊協尋。