不鏽鋼廠允強(2034)受惠不鏽鋼產品量價齊揚，今年營收、獲利逐季成長，累計前三季營收131.27億元，年增34.6%，已超過去年全年營收水準，今年業績成長可期。

展望第四季，受到目前有運費高漲、缺櫃塞港的現象，外銷交期多有遞延，但不鏽鋼市況仍穩定，公司出貨量維持約1.8萬噸的高檔水準，有助於營運持穩於高檔，全年業績將比去年成長可期。

此外，允強開拓海外市場並設置海外生產基地，公司近年轉向在土耳其投資設廠，明年隨著土耳其廠的效益將逐漸開始發酵，有助營運保持成長動能。

允強受惠不鏽鋼價格持續上漲，公司接單也逐步回升，今年以來營收、獲利逐季成長，前三季營收131.27億元，年增34.6%，已超過去年全年營收127.17億元。

展望第四季，公司接單及出貨量續穩，加上5月至10月來不鏽鋼價格持續走升，漲價效益預期將陸續反應在第三、第四季財報，有利下半年營運續旺，全年獲利看漲，且預期明年土耳其廠的投資將開始貢獻業績。

允強土耳其廠預計明年第一季不鏽鋼板廠投產、第二季管廠投產，第三季同步正式量產，單月總產能4千噸、年產能4.8萬噸。今年7月公司也再買下土耳其約1.2萬坪土地，未來將建置配方管廠，預計明年第二季開始興建，2023年第三季進入量產。

允強看好土耳其廠當地鋼鐵市場仰賴進口，鋼價又高於台灣，且位居歐亞交界，具地理優勢。