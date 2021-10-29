弗萊堡前鋒霍勒本賽季表現突出已有3顆進球（圖片來源︰達志影像）

歐洲大部分國家由當地時間星期天(10月31日)開始，將進入冬令時間，在台灣觀看和下注球賽，將比之前行夏令時間延後1小時，大家要留意喔！

【足球-德甲】[菲爾德@ 弗萊堡][10/30 (六) 21:30] [編號 644]

弗萊堡在本賽季德甲異軍突起，到目前為止9場聯賽5勝4平0敗有19分排名第3位，而且是德甲僅存的不敗之師，本場遇上積分榜末，同是仍沒有打開勝利之門的菲爾德，當然希望勝出以拉近跟與榜首拜仁慕尼黑的距離。

弗萊堡最大的武器，是防守非常穩固，除了是德甲僅存的不敗之師之外，在9場聯賽當中只丟6球，是德甲失球最少的球隊。至於進攻則中規中矩，9場進14球，自然及不上拜仁慕尼黑和多特蒙德等強隊。當中以南韓新晉國腳 鄭優營 和德國前鋒 霍勒 Lucas Höler 表現最好，二人各自進了3球。

菲爾德情況跟英超諾里奇相似，升上頂級聯賽未曾一勝9戰1平8敗得1分排榜末之餘，得球是德甲第2少、丟球卻是最多，本場遇上弗萊堡，看來隨時再敗一場。如果真是嫌弗萊堡勝出的賠率不理想，也可考慮大小[總分] 小2.5。

推薦︰ <足球>644 菲爾德@弗萊堡 不讓分 (弗萊堡)；大小[總分] (小 2.5)

拜仁慕尼黑於德國盃0:5大敗給慕森加柏出局（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@柏林聯][10/30 (六) 21:30] [編號 643]

拜仁慕尼黑在德甲排榜首，但其實只是領先最大對手、排第2位的多特蒙德1分而已。本場作客對上第5位的柏林聯，加上剛在周中德國盃莫名其妙0:5大敗給慕森加柏出局，為免二連敗兼要保持領先優勢，拜仁絕對是不容有失。

拜仁在上一輪聯賽4:0大勝霍芬海姆後，9戰7勝1平1敗22分續排榜首。拜仁最大的優勢始終是其強大攻力，球隊在聯賽9場進33球，平均每場進3.67球。除了是德甲目前進球最多的球隊外，也是唯一一支進球達30球或以上的球隊。

拜仁前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 已進10球，並以1球之差領先多特蒙德的Erling Haaland 厄林·哈蘭德，終於單獨在射手榜領先，本場面對柏林聯，萊萬 自然希望進球，以便帶領球隊勝出之餘，也可保持在射手榜的優勢。

柏林聯是德甲近年最成功的升班球隊，該隊在2019/2020球季升上德甲，並以11名完成球季。到了上季，球隊進步至以第7名完成球季，並取得參加歐洲賽事資格。本賽季更上一層樓，除了聯賽目前排第5外，目前聯賽只有1場敗仗，跟拜仁並列為敗陣第2少的球隊。不過該隊本賽季唯一敗仗就是2:4輸給多特蒙德，所以本場遇上實力勝一籌的拜仁，柏林聯可能遭逢本賽季聯賽第2場敗仗。

推薦︰ <足球>643 拜仁慕尼黑@柏林聯 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[總分] (大 3.5)