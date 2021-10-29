高雄城中城大火造成46人死亡，根據內政部統計，民國109年全國每天發生61.8次火災事故，每10萬人口火災死傷人數為2.46人，死傷原因多為有害氣體及火焰灼燒造成。對此台灣師範大學開發「火災應變虛擬實境技能訓練系統」，設計虛擬火場，引導民眾透過VR系統重複訓練正確逃生技能。

在教育部「高等教育深耕計畫」支持下，台師大學習科學跨國研究中心成立的「VR在技能學習之應用」計畫由洪榮昭教授率領團隊，以「技能學習系統(中華民國發明專利I721899) 」專利技術開發「火災應變」的虛擬實境技能訓練系統，讓使用者可藉由沉浸式的VR學習系統，建置KTV等3個虛擬場景，並設計13項火場逃生訓練，進行火災逃生應變訓練。

洪榮昭表示，從教育生理學的觀點來看，當學習者進行動作時，個體的鏡像神經元會被活化，透過VR動手進行訓練，大腦前額葉皮質層血液的流動較為活躍，學習效果亦較佳。

洪榮昭說，發生火災時，幾秒鐘就決定生死，絕大多數民眾卻不具備正確逃生知識，像是當火災發生時，不僅不知道應當要往下跑，濃煙來襲時要關門，甚至連消防設備都不了解如何使用，因此團隊開發系統，透過情境模擬及分項演練，訓練使用者的臨場反應及正確的逃生知能，使用者要確實學會每個動作，才能闖過所有關卡，順利衝出火場。

洪榮昭提到，這套訓練系統具有練習模組，能訓練臨場反應，並引導正確逃生知能，還設有評量模組，在仿真情境下，藉由學習者的動作技能操作與反應，記錄真實反應狀況，讓訓練單位了解學習者火災應變知能的學習狀況，藉以針對每一位學習者提供個別化學習安排。此外，其中也建置鷹架學習機制，要求學習者每個動作要確實，若不確實系統會提供提示，確保防災的動作錨固在大腦，降低錯誤動作可能造成的傷害。

台師大表示，這項技能訓練系統及設備可攜帶性與高便利性，訓練或推廣單位易於攜帶設備，進行防火知能及火災應變的訓練與推廣，團隊將與泰山高中、內湖高工等校合作，讓學生在學校學習火場逃生演練，未來也將推廣到企業與家庭。