昶昕29日向證交所送件申請股票上市 13:322021/10/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昶昕（8438）今（29）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第20家國內公司申請股票上市。昶昕今天午盤過後在興櫃成交參考價約在47.05元上漲3.13％。 昶昕公司負責人陳國金，公司實收資本額6．29億元，主要產品為特用化學品、特用化學廢液回收處理再生銅鹽等；去（109）年稅前純益1.13億元，每股稅後盈餘（EPS）1.12元。 《證交所》元大ESG高股息N 11月1日上市 《其他股》桂盟申請轉上市 #昶昕 #申請股票上市 #日向 #證交所 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大ESG高股息N 下周上市 04:102021/10/29 證券．權證 桂盟 向證交所申請櫃轉市 04:102021/10/29 證券．權證 前女首富千萬豪宅拍賣 曾放話3年捐180億 實際金額曝光 12:452021/10/29 兩岸 黃瑋昕為MV夜未眠 6吋高跟鞋踩天梯 04:102021/10/29 娛樂新聞 Lasko黑麥克電暖器 全新升級上市 04:102021/10/29 產業．科技 今日股市備忘錄 04:102021/10/29 證券．權證 利統29日每股32.8元掛牌興櫃 09:292021/10/29 財經 華上生醫 新藥拚明年底上市 04:102021/10/29 證券．權證 邵雨薇林柏宏 以浪琴表傳情 04:102021/10/29 時尚消費 主權債評等獲調升 印度股債吸睛 04:102021/10/29 投資理財 百和-KY旗下無錫百和 拚明年底大陸上市 04:102021/10/29 證券．權證 財經熱門新聞 人妻當沖慘賠200萬！尪曬對帳單求救 網全傻了：太驚人 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 馬斯克拒繳1.3兆稅金 狂發推特氣瘋：錢是要帶人類上火星的 - 財經 中國經濟角色難取代 美國挑動東協不易 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。