昶昕（8438）今（29）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第20家國內公司申請股票上市。昶昕今天午盤過後在興櫃成交參考價約在47.05元上漲3.13％。

昶昕公司負責人陳國金，公司實收資本額6．29億元，主要產品為特用化學品、特用化學廢液回收處理再生銅鹽等；去（109）年稅前純益1.13億元，每股稅後盈餘（EPS）1.12元。