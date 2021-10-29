孫燕姿出道20年唱紅無數經典曲，婚後這幾年遇上疫情爆發，大多數時間都待在新加坡陪伴家人的她，之前竟被網友稱為冷門歌手，天后非但不以為意，還將自己9月份的線上演唱會幽默取名為「這個歌手不太冷」；現代網路帶來許多便利，卻在無形中養成許多酸民躲在鍵盤後，匿名發文或留言操弄風向、打擊公眾人物，天后孫燕姿似乎對此頗有感觸，攜手金曲最佳作詞人葛大為共同作詞、並邀請李偲菘譜曲，今推出最新單曲〈匿名萬歲〉，探討網路匿名話題。

孫燕姿年初發行創作曲〈餘額〉後，由於疫情關係無法飛行，讓她有了更多時間上網，分享許多有關生活的瞬間。今（29日）中午官方網站釋出預告影片，是孫燕姿在這段時間，從網路現象獲得的小啟示，發現在網路匿名的背後，一些自相矛盾又頗有意味的故事，因此推出全新單曲〈匿名萬歲〉。

孫燕姿今推出最新單曲〈匿名萬歲〉。（環球提供）

孫燕姿表示歌名聽起來好像是在鼓勵大家，但本意其實不是，主要在探討「匿名」這個話題，這陣子大家都花很多時間在網路上，觀看視頻或討論自己喜歡的話題，很多人都是匿名在做這些事，可以自由地講一些更直接、很有快感的話，反正沒有人知道誰是誰。但從另一方面來看，其實匿名是有些膽小的行為，因為不用透露自己的身份，所以從事這些行為前，不必考慮後果是什麼、或傳遞了些什麼，常常可以看到很多匿名的用戶跟著風倒，風往哪裡吹就往哪裡去。

MV導演蘇文聖當初聽到這首歌的Demo，4小時內迅速寫出MV初版腳本，以「匿名」為主題進行發想，將網路世界形形色色的人們戲劇化地放置在一起。他們不斷變換身份，雖然互相面對，卻活在自己的世界裡，用自己的邏輯體系與人交談，最後當然不可避免地亂作一團。畫面看似荒誕，但仔細一想，這不就是我們身處「匿名世界」的樣子；孫燕姿表示：「導演採用各種匿名的例子，大家都有自己想要追求的身份，後面互相掀起大家的真面目，匿名萬歲嗎？」