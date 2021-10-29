華人聲樂家在西方歌劇發源地歐洲佔有一席之地，並不容易，台灣女高音左涵瀛靠著演唱實力，成為首位與普契尼歌劇院正式簽約的女高音，並曾拿下史卡拉歌劇院獎學金，至今仍活躍於國際，她表示，在頂尖歌劇院工作，有很多需要適應的事，「有時我覺得自己就像灰姑娘，來到歌劇殿堂，但這也沒關係，面對難關，只要帶著一顆善良的心，好好面對，總會有貴人，一路協助你。」

左涵瀛表示，相較於網路世代的學習者，她在國外的聲樂學習過程，比較是「純手工」，「那時候網路根本不發達，我學習義大利文，背歌詞、生活，都要翻字典，慢慢學，慢慢記，卻也更深刻。」

活躍於國際的女高音左涵瀛返台，挑戰演唱華格納兩套作品。（台北市立交響樂團提供）

左涵瀛出生於1978年，她畢業於台南家專音樂科，擁有米蘭史卡拉歌劇院獨唱歌劇文憑、佛羅倫斯音樂院演唱家滿分文憑，以及佛羅倫斯大學歌劇研究所學位，米蘭史卡拉歌劇院獎學金得主，同時是首位華人女高音正式與義大利普契尼歌劇院簽約，並在普契尼歌劇節飾演經典歌劇《杜蘭朵公主》主角「杜蘭朵」。

左涵瀛表示，在史卡拉歌劇院的訓練，為她打下良好的基礎，親炙兩位頂尖大師萊拉．根瑟（Leyla Gencer）、盧西亞娜．塞拉（Luciana Serra），深受啟發，她坦言，剛開始面對那麼多全新曲目要從頭學起，真的很傻眼，「我有時覺得自己就像灰姑娘，來到歌劇殿堂，那真的是一個夢工廠，每天都有課程安排，指定的曲目則是要自己找時間準備好，支援劇院排練和演出。」

歌劇夢工廠究竟如何鍛鍊歌劇演員？左涵瀛說，無所不包，「除了演唱專業，還有媒體應對，會一直有機會練習如何和記者說話，還有穿高跟鞋，也需要練習，還有很好的健身房，以及教大家怎麼跳文藝復興時期的舞蹈，養成非常全面。」

左涵瀛表示，作為一名歌劇演員，路要走得長久，必須想得比別人還要深、還要遠，「你必須看見未來兩到三年間的規劃，一舉一動都要思考，怎麼樣才能維持自己在能登台的絕佳狀態，包括飲食與生活各層面，時間與經濟的安排和規劃，在歌劇演員的日常生活裡，都很重要。」

這趟返台，左涵瀛將與指揮家殷巴爾和台北市立交響樂團同台演出，曲目是國內較少聽見的華格納的《威森東克之歌：五首女聲詩篇》與《崔斯坦與伊索德》之前奏曲與終曲〈愛之死〉，左涵瀛表示，這兩組曲目呼應了華格納的私人感情生活，也談論了至死不渝的愛情。演出將於10月31日在台北國家音樂廳登場。