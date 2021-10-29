台灣民意基金會民調顯示，年底四大公投案將「4：0過關」。對此，行政院長蘇貞昌今在立院備詢時表示，台灣開放符合國際安全標準的萊豬，是要證明我們是遵守國際規範的國家，如果CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的11個會員國都接受豬肉進口，「我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」他說，「我要呼籲國人，在公投的時候，不要做出對於我們要加入CPTPP相反的操作。」

12月18日將進行珍愛藻礁、反萊豬進口、公投綁大選、重啟核四的公投案投票。根據台灣民意基金會最新民調顯示，目前民眾對4項公投案的態度，都是贊成方高於反對方；連今年4月調查時唯一反對方占上風的核四公投也被逆轉，意味著4大公投若立刻投票，結果將是「4比0過關」。

對此，民進黨立委郭國文今在立法院質詢時指出，年底公投因為民主制度的關係已經造成民主內亂，讓蔡政府的期中選舉從1次變2次；其中萊豬公投更讓他感到憂心忡忡，這項公投案是民眾支持度較高的公投，但假設一旦通過，不是所謂倒閣而已，而是會影響台美FTA架構。

蘇貞昌回應，「委員點出的問題確實非常正確」，我們開放符合國際安全標準的萊豬進口，這個做法不但是保護國人健康、符合國際科學標準，也要證明我們是遵守國際規範的國家，這樣才能進入國際經貿體系，「譬如CPTPP，這11個會員國也都接受豬肉進口，我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」

郭國文進一步詢問，日本首相岸田文雄當選自民黨總裁後，中國對CPTPP態度轉為積極，無論是習近平或李克強都表態要強化中日關係，意味著要藉此突破「天下圍中」的態勢。在此情況下，明年又是中日關係50周年，中國有沒有可能為了加入CPTPP而解除對日本食品的禁令？

對此，外交部次長田中光表示「這我不敢猜測」。郭國文追問，如果中國先出招怎辦？蘇貞昌回應，中國雖然申請加入，但我們看到CPTPP的國家有很大保留，甚至表示質疑；反觀台灣申請加入後，很多國家表示歡迎，態度大相逕庭，所以「我不認為中國會順利加入」。

蘇貞昌強調，從這點來看，「我要呼籲國人，在公投的時候，不要做出對於我們要加入CPTPP相反的操作。」

郭國文進一步拋球說，「所以公投的效應，不只影響台美關係，還影響台日關係？」蘇貞昌回應，這的確會影響台灣在國際上被認為說「你這個國家不遵守國際貿易規範」，「這樣怎麼跟人家做生意，怎麼走得出去，怎麼能加入國際組織。」

民進黨立委沈發惠質詢時也詢問，萬一年底公投通過反萊豬，讓政府必須禁止符合國際貿易規範的美國肉品，這對台灣加入CPTPP是否將形成障礙？而國民黨的主張是不是嚴重影響台灣的前途？經濟部長王美花不假思索回稱「沒有錯、沒有錯」，「絕對是，絕對會影響我們加入的訴求」。

沈發惠追問，「所以部長要告訴大家，有關美豬進口的這一題，能不能同意？」王美花強調，「這一定不能同意，這同意的話，CPTPP的腳步就要往後退了，一定要投不同意票，不然不能往CPTPP前進。」

此外，沈發惠也順勢詢問，「那核四這一題呢？」王美花說，重啟核四會面臨很多問題，像是核四位於斷層帶上，而工程延宕這麼久之後還能不能找到廠商接手，這會面臨非常漫長的時間，「從技術面來說，至少要花7年的時間，還有一個非常不確定的N年，就是評估核四能不能繼續往下走、地方能不能同意、環評能不能過關。」

沈發惠最後詢問，「所以核四無法解決電力問題？」王美花說，「完全沒有辦法」。