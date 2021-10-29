交通部觀光局29日表示，近期經了解111年春節前訂房不易，部分地區已滿房，爰觀光局於10月初啟動協調各地方政府積極加速輔導業者投入增加量能，並持續掌握防疫旅宿供需狀況；觀光局長張錫聰說，呼籲旅宿業者踴躍加入防疫旅館，為防疫共盡一份心力。

觀光局表示 ，為減輕防疫旅館清潔消毒等防疫人力、資材等成本負擔，並增加旅宿業者加入防疫旅館誘因，自去年4月初即訂有「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，原訂實施至今年底，目前正修正要點，將延長補助期限，持續補助加入防疫旅館業者。