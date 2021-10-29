明安(8938)訂單滿載、越南復工率逐月回升，第4季營運樂觀以待，2021年雖然第3季受到越南停工影響部分產能，但高球頭全年業務仍大幅成長近4成左右，加上明揚大幅成長，今年全年度業績將持續成長。
明安第3季越南廠暫時停工，對營收產生衝擊，但至10月底，越南廠產能恢復已近50％，現今正在積極趕貨，希望第四季能夠追回來一些。法人預期，明安今年營收可望成長逾3成，獲利可望大幅成長超過7成。
後疫情時代，美國高爾夫球場陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存。
展望明年度營運，明安在高爾夫球頭業務在主要客戶高單價出貨比重提升，法人預估，明年兩大客戶高球頭營收將維持小幅成長，複合材料已成功切入新應用領域，加上高雄和發廠新增產能，法人初步預估，明安營收及獲利皆將維持成長軌道。
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