昶昕(8438)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第20家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

昶昕實收資本額6.29億元，主要產品為特用化學品、特用化學廢液回收處理再生銅鹽，2020年稅前淨利1.12億元，每股稅後盈餘1.12元。

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