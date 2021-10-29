《證交所》昶昕送件申請上市 13:412021/10/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昶昕(8438)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第20家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 昶昕實收資本額6.29億元，主要產品為特用化學品、特用化學廢液回收處理再生銅鹽，2020年稅前淨利1.12億元，每股稅後盈餘1.12元。 《其他股》桂盟申請轉上市 興櫃股王綠界 申請上櫃IPO #昶昕 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶緯28日送件申請上櫃案 12:372021/10/28 財經 華上生醫 新藥拚明年底上市 04:102021/10/29 證券．權證 黃瑋昕為MV夜未眠 6吋高跟鞋踩天梯 04:102021/10/29 娛樂新聞 元大ESG高股息N 下周上市 04:102021/10/29 證券．權證 桂盟 向證交所申請櫃轉市 04:102021/10/29 證券．權證 桂盟今日向證交所申請櫃轉市 18:372021/10/28 財經 邵雨薇林柏宏 以浪琴表傳情 04:102021/10/29 時尚消費 百和-KY旗下無錫百和 拚明年底大陸上市 04:102021/10/29 證券．權證 《證交所》元大ESG高股息N 11月1日上市 10:342021/10/29 財經 《興櫃股》華上生醫晚期乳癌新藥 申請TFDA上市許可 17:052021/10/28 財經 辦門號送上網有陷阱 菲籍女申請後險成應召站「雞頭」 11:402021/10/29 社會 財經熱門新聞 人妻當沖慘賠200萬！尪曬對帳單求救 網全傻了：太驚人 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 馬斯克拒繳1.3兆稅金 狂發推特氣瘋：錢是要帶人類上火星的 - 財經 中國經濟角色難取代 美國挑動東協不易 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。