反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四等四大公投案，12月18日將舉行投票。行政院長蘇貞昌今表示，「重啟核四」根本是騙人的，國民黨當初花15年、3千億元蓋核四廠沒蓋成，核四一號機沒完成，二號機沒有開始，執照也過期，燃料棒更已經送回美國，如何重啟核四，他將會下鄉親自出席座談會，向國人報告重啟核四根本騙人，並請民眾支持興建中油第三天然氣接收站政策。

民進黨立委賴瑞隆今在立法院會質詢時表示，長期以來南電北送，導致南部空汙嚴重，希望各部會跟國人清楚說明政策，不該讓南電北送常態化，北部應該也要設置天然氣接收站。

蘇貞昌答覆，政府之所要設置天然氣三接站，就是希望用天然氣替代燃煤，這是解決空汙有效方法，且蔡政府上任後，三接開發計畫面積大幅縮減，把生態好好保護，請國人諒解跟支持，如果三接沒有成功，電要從哪裡來，請國人支持政府政策，讓台灣永續發展。

四大公投案來勢洶洶，其他包括重啟核四、反萊豬進口等議題，賴瑞隆希望蘇貞昌跟行政團隊加大對外說明力量，讓民眾知道公投案對台灣的影響。

蘇貞昌說，他會盡量出席座談會說明，更要用親身經歷見證者身分，向國人報告重啟核四根本是騙局；當初國民黨花15年、3千億元蓋核四廠，不僅沒蓋成，還把零件東拼西湊，使用執照過期，燃料棒也已送回美國，要如何生產。

蘇貞昌更點名國民黨主席朱立倫，朱擔任新北市長在議會報告明確表態反對核四重啟，現在國民黨支持重啟核四公投，前言不對後語，用政治鬥爭不好，政黨可以競爭，但不該騙人。

蘇貞昌說，萬一核電廠發生事故，北部人口超過千萬人，等同台灣一半被去掉，未來將透過各種管道說明，讓國人知道核四重啟是騙人，反而是政府在能源轉型、綠能發電做很大努力，希望能支持政府三接政策。