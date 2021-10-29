艾怡良的新專輯《偏偏我卻都記得》造型跳脫以往，不但突破黑白色系為主的視覺，更有大亮片、小亮片，還有很誇張的花朵剪裁，她形容自己像是「小太陽能發電板」，有一種頹廢的華麗感。攝影師開拍前找了許多範例，不同的光影玩法，不論是各式各樣的打光、切割線條等突顯輪廓的表現，類結構性的攝影經過，讓艾怡良直呼：「根本在拍攝時尚大片。」

艾怡良享受拍攝過程，其中一套她身穿黑色大禮服、高雅的時尚妝容，腳踩很高的高跟鞋，頭上卻戴著1頂棒球帽，營造出的衝突感，正是艾怡良獨特的個人魅力，無論是她創作的歌曲或內在的個性，像是白天與黑夜那般的極端，暨感性也理性，是艾怡良自己很喜歡的造型。另一套她喻為「小太陽能發電板」，身上布滿很多像是在發電的亮片，穿起來有種頹廢的華麗感，完美吻合新專輯首波主打歌〈貪〉，飽滿地表露對一切的渴望。

新專輯籌備將近3年時間，除了音樂作品，更帶來專輯同名畫展，以及將舉辦首次大型個唱的好消息，訂於明年1月22日在台北流行音樂中心表演廳舉辦「從夜晚出生的我們」演唱會，門票30日開賣。