桃園市1名女子2019年5月、2020年9月和41歲吳姓男子2度喝酒，因女子喝到失去意識，隔天起床發現2人全裸躺在汽車旅館，懷疑被吳男趁機性交因此提告。檢方認為，女子與吳男性交後，還是保持聯繫，甚至由吳男載回家，認為罪證不足不起訴。

女子控訴，2019年5月，與41歲吳姓男子在酒吧飲酒後，吳男見他酒醉，帶到大溪1汽車旅館性交。2020年9月又與吳男喝酒，因泥醉被帶到桃園某旅館性交。

吳男坦承有性交，但否認犯行，稱女子意識清醒，雙方是合意。9月那次性交，結束後2人還一起吃早餐。

女子說，2019年那次，2人先在桃園1間酒吧喝酒，當時很醉，起床後發現2人全裸，懷疑自己被性侵，但當時喝醉記憶模糊，那次後就沒和吳男聯繫，也因為沒遇過這種事情也不知道如何處理所以沒報案。

後來吳男和女子，但當天女子又喝太醉，事後去桃園某汽車旅館，之後自己就沒印象，起床又發現自己沒穿衣服，但她不敢問吳男發生什麼事情，之後就一起坐車去牽車。吳男開車載女子回家。

檢方認為，女子2020年8月，主動聯繫吳男，並推銷產品，2人去酒吧碰面。檢方認為，依照女子指述，吳男在2019年5月對其趁機性交，她未選擇報警，反而又再次相約酒吧喝酒。與一般性侵被害人情緒反應有異。

另外觀看監視器畫面，2020年9月那次，2人凌晨3時走出酒吧，吳男還牽著女子的手，女子可以自己走上計程車，旁邊並無其他人攙扶，難認女子陷於泥醉而無意識。另，若女子被被趁機性交，何以願意乘坐吳男車輛返家。難認單一指述，就認吳男有趁機性交罪嫌，罪證不足不起訴。

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