立法院副院長蔡其昌29日邀集相關單位會勘鐵砧山，爭取1600萬元改善路口意象及沿線標誌。（陳淑娥攝）

為了讓大甲鐵砧山成為台中市整體觀光遊憩亮點，尋找鐵砧山發展觀光的機會，立法院副院長蔡其昌29日邀集相關單位會勘，爭取1600萬元改善路口意象及沿線標誌，希望藉由全區的整體規劃重新活化鐵砧山遊憩環境並發展其主題與定位。

立法院副院長蔡其昌今日邀集交通部觀光局技術組副組長王智益、台中市議員施志昌、台中市風景區管理所所長林政勳、台中市大甲區江南里里長李文登等人前往鐵砧山會勘。

蔡其昌表示，鐵砧山是大甲人很重要的歷史記憶，也是這裡重要的象徵，多年來我們分次爭取經費完成許多的改善，這次主要是來視察劍井修繕工程，同時爭取1600萬元打造鐵砧山入口意象、改善指示招牌，並進行沿線的植栽綠美化。

蔡其昌也提到，自從雕塑公園周圍的改善工程完工後，來到鐵砧山進行休閒活動的人口越來越多，配合鰲峰山的運動公園，海岸雙丘絕對是一個非常適合親子假日遊玩的地方，也非常歡迎外地的朋友前來參觀。

市議員施志昌表示，這次除了來視察劍井工程外，同時也繼續爭取1600萬來改善路口意象，除了中央補助外，這次爭取到的地方配合款我也會持續在台中市議會進行監督其運用，經過我們這幾年的爭取，正是希望能夠重現鐵砧山這個風景區給市民朋友，讓大家假日多一個放鬆休閒的去處。

台中市風景區管理所長林政勳指出，目前完成為第一、二、三期工程，此次進行第四期工程總預算為1600萬元（交通部觀光局補912萬，地方自籌688萬），將進行鐵砧山周邊景觀服務設施改善計畫，其中含括扶輪亭設施改善包含現有環境修繕、自行車架設立、休閒座椅及植栽；景觀入口改善：成功路入口巨型文字意象及沿線迎賓植栽綠化；指標解說服務設施：全區導覽牌、解說牌、方向指示牌及自行車創意趣味意象車架等；全區智慧停車告示系統：智慧停車計數及顯示設備等，工程已於今年9月開工，預定2022年4月完工。

之前完成之第一期工程為基礎設施整治工程，包括北側坍塌等水土保持、特色休閒空間重塑等，將步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場；第一期工程2019年8月14日完成，總工程經費2400萬元。

第二期工程則繼續打造鐵砧山風景區成為青少年自我挑戰探索之基地，增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場等，並將雕塑公園腹地營造成無邊界地景遊憩場域及戶外展演活動場；第二期工程總工程經費4000萬元，於去年9月30日完成。

第三期工程包含國姓廟周邊步道廣場重塑：國姓廟、好漢坡步道、三軍紀念廣場等之既有步道整合、劍井廣場南側公廁、步道及廣場鋪面規劃、遊憩服務景觀設施融合及植栽綠美化等。劍井周邊歷史走廊軸線強化、地景式分層活動劍井廣場及配合地形高差增設可供遊休憩之停留空間等；第三期工程總工程經費2500萬元，於今年7月9日完成。