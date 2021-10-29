中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，尤其以住宿及餐飲業等受創嚴重，但卻傳出有事業單位在三級警戒期間要求勞工休假、薪水照給，卻在此時好轉之際要求勞工補服勞務，勞動部表示，此類型類似彈性工時，但勞基法規定彈性工時最多只能在8周挪移，且特定行業、勞資協商等程序，也不能在此時要求還休假，否則可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部表示，如事業單位受疫情影響，有暫時縮減工作時間及減少工資必要，應循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」（減班休息），與勞工簽訂書面協議。

勞動部條件司司長黃維琛表示，近期接到部分投訴指出有事業單位用三級警戒「借休假」，並以住宿及餐飲業、診所等為主，而在振興期間要求「還休假」，並擬挪移至延長工時、休息日等，但勞動力具有不可儲存特性，勞工也無事後補服勞務義務，雇主不得要求勞工日後補足工時，或將勞工例假、休息日集中在疫情期間休放，待疫情後再連續工作。

黃維琛說，如採用此方式，且未依勞基法計算延長工時工資，可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。