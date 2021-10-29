大巨蛋預估6月拿到使照。台北市議會民政委員會29日邀集法務局等單位報告權利金議約進度，法務局長袁秀慧表示，初步研議方向，為每年依「營業收入」的一定比例計收，11月底確認計算方式，但權利金百分比要到12月才確定。大巨蛋副執行長陳世浩透露，遠雄傾向用「淨利」方式計算，遠雄回應，所有方案都在討論當中。

袁秀慧表示，去年與遠雄9月11進行第一次變更契約協議，今年3月委託安侯公司，製作財務模型，6月30日召開審查會議，期初報告修正通過，預計11底前完成期末報告，並提出權利金收取機制建議方案。另外，初步研議方向，為每年依「營業收入」的一定比例計收，預計年底前與遠雄達共識。

建管處主秘洪德豪表示，目前遠雄申請第四次變更設計審查中，至於使用執照要遠雄完工申請，必須由遠雄方提出申請。建管處施工科長侯炳基表示，遠雄竣工期限到今年11月17日，有申請工程展延，遠雄預估明年2月提出使照申請、6月拿到使照。

民政委員會一召、議員張茂楠質疑，市長柯文哲明年12月卸任之前，遠雄可以拿到使用執照，那權利金分潤如何計算？百貨商場、旅館等收入，分潤基礎是多少，百分之多少、千分之多少？有沒有額度、公式？期初報告也要有個雛形，炮轟市府「莊肖維」，就照稿唸一唸，議到什麼內容都沒有講，報告空洞，就只是說要收權利金。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說明，11月底計算方式會出來，至於百分之多少12月會完成。袁秀慧說，目前方向就是以營業收入的一定比例計收，經過評估營運計畫模型，最晚期末報告，數字比較精確；她承諾，會將給現有資料給予委員會，但11月期末報告確定以前，分潤的數字確實沒有。

張茂楠表示，大會預算通過之前要給委員會報告，要言而有信，要議會的預算，不能行政不作為。張最後裁示，請市府籌備處於預算審議結束前，提出初步細算額度計畫報告。

陳世浩受訪表示，府方的意見包括運動比賽場次不能過低，商場、旅館收入被低估的，安侯作為專業顧問角色，參考遠雄去年所投資執行計畫書，建議市府該如何談權利金，今年也已陸續將意見間告知遠雄，最後與遠雄確認權利金後，權利金及其他修改內容將調整成最終版計畫書。

陳世浩說，遠雄希望用「淨利」方式計算，市府希望用「營業收入」計算，但市府認為淨利會搞不清楚，「他會說我根本沒賺」，市府雖有與遠雄談，但遠雄還沒接受。對此，遠雄發言人楊舜欽回應，尊重市府，目前所有方案都在討論當中。