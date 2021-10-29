蔡英文總統26日接受CNN專訪，首度證實美軍在台協助訓練，對此，前藍委孫大千批，蔡英文應該說清楚的是，大陸的軍事威脅升高，為什麼麻煩是美國和民進黨惹回來的，卻要由台灣人民來共同承受呢？

對於蔡英文證實美軍在台協助訓練一事，孫大千今（29日）在臉書直言，這根本不用蔡英文向美國保證，台灣人民當然會堅定不移地捍衛中華民國的民主自由和生活方式，不過蔡英文應該說清楚的問題是，大陸的軍事威脅升高，究竟是誰招惹回來的？

孫大千指出，為什麼明明是美中爭霸，卻要變成是台海開戰呢？為什麼爭輸贏的是美國和大陸，台灣卻要被拿來做墊背的呢？為什麼明明和大陸過招的是美國，而美國卻可以置身事外，卻把台灣人民推向戰場呢？

孫大千感嘆，為什麼國民黨執政時期所留下的兩岸外交休兵和軍事休兵的好日子，會被搞得一塌糊塗，變成今日的戰雲密布呢？為什麼麻煩是美國和民進黨惹回來的，卻要由台灣人民來共同承受呢？